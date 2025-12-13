現役ドラフトで移籍が決まった4選手が、入団会見に臨んだ。西武・茶野篤政外野手（26）は、新天地での再出発に向け抱負を語った。オリックスから西武に移籍した茶野が、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見に臨んだ。背番号は「31」に決定。3年目の今季は3試合の出場に終わり「本当に一年勝負。全てを懸けて戦いたい。1軍で全試合に出られるように」と決意した。実は、西武と縁が深い。育成で入団した23年の開幕前に支配下登