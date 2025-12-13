ミャンマーでは今月末から軍政主導の総選挙が行われますが、軍に拘束されている民主派指導者アウン・サン・スー・チー氏の次男が来日し、「不当な選挙を拒否」するよう訴えました。アウン・サン・スー・チー氏の次男キム・エアリス氏「母が生きている間に再会できることを願っています」今年80歳を迎えたアウン・サン・スー・チー氏は、2021年のクーデター後、軍に拘束され、詳しい消息は明らかになっていません。健康状態も懸念