奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たした元迷惑系ユーチューバー、動画配信業へずまりゅう氏（34）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。地方議員冬のボーナスを公開した。「【ご報告】地方議員冬のボーナスを公開します」と書き出し、明細を公開。「12月期末手当支給明細」には支給額「855，558円」所得税「331，939円」差引支給額「523，619」となっていた。続けて「奈良市会議員は任期が8月からなので今回はこちらの