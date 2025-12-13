◇女子ゴルフ新人戦加賀電子カップ最終日（2025年12月12日千葉・グレートアイランドC＝パー72）首位と2打差の2位から出た藤本愛菜（18＝ヤマエグループHD）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算9アンダーで逆転し、プロ初勝利を挙げた。今年11月のプロテストに合格した20人が出場し、3日間54ホールで争われた。強風の中、藤本は堅実なゴルフを貫いた。前半2バーディーで逆転。いったん首位の座を譲ったが、15番で2メ