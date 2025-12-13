トランプ大統領（AP＝共同）【バンコク、ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、国境地帯での衝突が再燃したタイとカンボジアの両首脳とそれぞれ電話会談し、攻撃停止を要求した。トランプ氏は交流サイト（SNS）で「双方が攻撃停止で合意した」と主張。タイのアヌティン首相は会談後、自衛に限定しているとして理解を求めたと説明し、合意したかどうかには触れなかった。トランプ氏は「両首脳は今夜からすべての攻撃を停止