きのう夕方、北海道・新千歳空港でシンガポールから来たプライベートジェット機が滑走路を逸脱しました。きのう午後6時半すぎ、シンガポールから来たプライベートジェット機が新千歳空港に着陸後、滑走路を逸脱しました。ジェット機には幼児を含む乗客5人と乗員3人が乗っていましたが、けが人はいないということです。新千歳空港は2本ある滑走路のうち1本が閉鎖されましたが、他の航空機の運航に影響はありませんでした。当時、空