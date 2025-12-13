ロッテ・角中勝也外野手（３８）が１２日、ＺＯＺＯで契約更改交渉に臨み６００万円ダウンの年俸６０００万円でサイン後、仰天の高級マイホーム売却プランを明らかにした。今季は２７試合で打率１割６分７厘、１本塁打、５打点。会見の序盤は達観した表情で「金額はそりゃあ下がりますよね。自分が思ったよりは下がらなかった」と振り返っていた。しかし最終盤、「年俸も下がってきて、税金を払うのもしんどいので家を売ろうと