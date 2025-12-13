NY株式12日（NY時間15:09）（日本時間05:09） ダウ平均48522.91（-181.10-0.37%） ナスダック23237.53（-356.33-1.51%） CME日経平均先物50175（大証終比：-585-1.17%） 欧州株式12日終値 英FT100 9649.03（-54.13-0.56%） 独DAX 24186.49（-108.12-0.45%） 仏CAC40 8068.62（-17.14-0.21%） 米国債利回り 2年債 3.526（-0.014） 10年債 4.192（+0.035） 30年債 4.857