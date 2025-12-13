NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4328.30（+15.30+0.35%） 金２月限は続伸。時間外取引では、利食い売りが出たが、押し目は買われ、もみ合いとなった。欧州時間に入ると、買い優勢となった。日中取引では、ドル安が支援要因となったが、米金融当局者の利下げ反対意見を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS