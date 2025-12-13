関西大学ラグビーAリーグ2位の京産大が14日に大学選手権初戦となる3回戦・慶大戦（花園）に臨む。副主将のSO吉本がケガのため、メンバー外。天理大との最終節でCTBとしてプレーした奈須がSOに入った。司令塔を担う奈須は「ランが強み。チームを勝たせられるようにしたい」と意気込んだ。広瀬佳司監督は「全然心配していない。吉本の穴を埋めてくれると思う」と期待を寄せた。勝てば、20日の準決勝で関東大学リーグ戦1位の東海