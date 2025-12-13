2シーズン連続で0本塁打に終わったロッテ・安田は、200万円減の年俸4300万円で契約を更改した（金額は推定）。履正社で2学年後輩の井上が現役ドラフトで阪神から移籍することが決まり「後輩と同じユニホームを着てできるのは新しい刺激。情けない姿は見せられない」。今オフはソフトバンク・柳田の自主トレに参加する。「このままでは終われない気持ちはある。しっかり成長したい」と力を込めた。