今オフのポスティングシステムによるメジャー移籍を球団に認められず、国内FA権を行使した楽天の辰己が「どこからも何もないです」と現状を明かした。球団は宣言残留を認めており、石井一久GMは「こちらは残ってもらって一緒に野球をして、優勝を目指そうという話しかできない」と説明している。この日、辰己は都内でトークショーを行った。