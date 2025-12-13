巨人・丸が千葉県いすみ市の大原中で講演を行った。「今中学生に伝えたいこと」をテーマに全校生徒340人と交流。ドジャース・大谷との秘話を披露した。「彼が（日本ハム）1、2年目のときのオールスターで」と、一度食事したことを明かした。今季で引退した中田翔氏、当時阪神で現DeNAの藤浪らと時間を過ごし「当時19、20歳。自分の目標を立てて、そのために何をしないといけないかと考えている子だった。凄いなと」と感心し