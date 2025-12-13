スピードスケートW杯第4戦、女子1500メートルで優勝した高木美帆（中央）＝12日、ハーマル（GeirOlsen/NTBScanpix提供・AP＝共同）【ハーマル（ノルウェー）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第4戦は12日、ノルウェーのハーマルで開幕し、女子1500メートルで高木美帆（TOKIOインカラミ）が1分54秒95で優勝した。個人種目では今季初勝利。日本勢最多のW杯通算勝利を37に伸ばした。同種目でミラノ・コルティナ冬