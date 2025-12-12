「リッチモンドホテル浅草」が、リニューアルオープンした。空間プロデュースは、インテリア販売を行う「アクタス（ACTUS）」が担当。コンセプトから空間デザイン、施工まで総合的にディレクションした。【画像をもっと見る】リッチモンドホテル浅草は、2012年の開業から13年を迎え、リニューアルを実施。「Minimal Luxury（ミニマルラグジュアリー）」をデザインコンセプトに、浅草が育んできた歴史や職人文化を現代の感性で