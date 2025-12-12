「セヴシグ（SEVESKIG）」が、DJイベント「The Eraser Night 2025」を西麻布のバー「ココモンゴ（COCOMONGO）」で開催する。開催日時は、12月19日の20時から24時まで。チケットはセヴシグストア 原宿店および公式オンラインストアで販売しているほか、当日券をココモンゴのバーで取り扱う。【画像をもっと見る】同イベントは、セヴシグデザイナー NORIの「年末最後に皆さまと乾杯して盛り上がりたい」という想いから企画。当日