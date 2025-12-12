マッシュスタイルラボが、イタリアの高級ラゲージブランド「ファブリカ ペレッテリエ ミラノ（Fabbrica Pelletterie Milano、以下FPM）」の日本初となる旗艦店「FPM Milano 表参道」を12月11日に表参道にオープンした。マッシュスタイルラボは、2024年に伊藤忠商事との協業により、FPMの日本市場における独占販売権を取得。2025年春夏シーズンから国内の一部大手セレクトショップで取り扱っているほか、百貨店などでポップアップ