◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選第7日（2025年12月12日カナダ・ケロウナ）プレーオフが行われ、日本男子代表のSC軽井沢クは4―9で中国に敗れて最終1枠の五輪出場権を逃した。日本男子で18年平昌大会以来、2大会ぶり3度目の出場はならなかった。女子は米国が最後の1枠を獲得。五輪に参加する男女各10チームが出そろった。小穴桃里、青木豪組が出場する混合ダブルスの最終予選は13日（日本時間14日）から始まる