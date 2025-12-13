阪神競馬場がある兵庫県宝塚市の日曜（14日）予報は雨後晴れで降水確率90％。早朝にまとまった雨が降り、阪神JFは天気の回復次第で良馬場になる可能性もあるが、パンパンにはならない見込み。芝はAコース2週目で傷みは少なく良好。内から乾けばインが有利になりそうだ。