高知農は少人数の困難を乗り越えて四国地区代表に選ばれた。下坂充洋監督は「少しずつ頑張ってきた取り組みが認められたのかな」と振り返った。21年は新入部員0で、連合チームでの出場も経験。農業高校の魅力を発信し、野球教室を開くなどして部員増への努力を重ねてきた。今秋の県大会準々決勝では優勝した明徳義塾に延長戦の末に2―3で惜敗。指揮官は「明徳さんのおかげで選んでもらえたと思う」と強豪校に感謝した。