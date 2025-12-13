ベラジオオペラは金曜朝、長めをゆったり流しながらの調整。闘魂注入の最終追いを経て、少しずつ気合が入ってきた様子だ。月野木助手は「いい勢いが出てきた。ダラッとして物足りなかったが、徐々に良くなっている。後は本当にいい頃のように上下に首を振るようなそぶりが出てくれば。（レース当日は）パドックまで馬運車で移動するので、そこでまたスイッチが入ってくれればいい」と期待した。