ウインカーネリアンは12日朝、シャティンのオールウェザーで軽めのメニュー。主戦の三浦を背に気持ち良さそうに脚を伸ばした。時計は2F33秒1。同じ“ウイン軍団”のウインブライトは19年にクイーンエリザベス2世Cと香港Cを優勝、ウインマリリンは22年香港ヴァーズを制した。三浦は「縁起がいい勝負服ですからね。この馬と大きい舞台を勝ちたいという思いで、ずっとやってきたので」と意気込んだ。