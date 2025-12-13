芝クッション値9.9＝標準※金曜午前9時30分含水率＝芝G前11.0％、4角11.3％ダートG前2.4％、4角2.2％※金曜午前9時30分。芝は大きな傷みもなく、引き続き良好な状態。内をロスなく回った馬が好結果を残している。ダートは乾いた馬場状態で力がいる。先行馬が有利。