芝クッション値9.0＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前14.4％、4角12.9％ダートG前2.0％、4角2.2％※金曜午前10時。開幕2週目の芝は全体的に良好な状態。時計も速く、先行馬が有利の見立て。ダートはパワーを要する。基本は前有利も展開次第では差しも決まる。