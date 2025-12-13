ヤクルトの星は倍増となる年俸5600万円でサインした（金額は推定）。9年目の今季は44試合に登板して1勝2敗、17ホールド、17セーブ、防御率1.67の好成績を残した。7月以降はクローザーを務め、セーブ失敗は一度もなかった。来季も守護神の座を譲るつもりはなく「投げられるだけ投げたいし、セーブ数も稼げるだけ稼ぎたい」と頼もしかった。