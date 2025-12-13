京産大ラグビー部（関西大学Aリーグ2位）が創立60周年の節目に悲願の大学日本一へ突き進む。13大会連続39度目の出場となる全国大学ラグビー選手権は3回戦から登場。あす14日に東大阪市の花園ラグビー場で慶大（関東大学対抗戦5位）と対戦する。関西Aリーグは2年連続で2位。逆襲に燃える主将のFL伊藤森心（もりし、4年＝松山聖陵）と副主将のSO吉本大悟（4年＝東海大大阪仰星）を軸に全力で勝利をつかみにいく。（取材・構成