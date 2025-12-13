芝クッション値10.3＝やや硬め※金曜午前10時30分含水率＝芝G前10.4％、4角9.9％ダートG前1.4％、4角1.7％※金曜午前10時30分。芝は1週使用したが、傷みは少なく良好な状態。先週に引き続き、内前有利の高速決着が濃厚だ。ダートは乾いてパワーが要求される。