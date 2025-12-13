日本相撲協会は12日、財団法人設立100周年を記念し24、25日に両国国技館の地下1階大広間で「記念展」を開催すると発表した。国技館内の相撲博物館に収蔵されている常陸山、双葉山をはじめとした歴代横綱36人の三つぞろい化粧まわし108本を展示。相撲協会によると「初めての試み」という。ほかにも江戸時代の錦絵や歴代横綱が使用した「綱」（18本）や雷電為右衛門の道中羽織など250点が展示される。