ヴォイッジバブルも“香港3強”の一角として人気が高い。ショップにはロマンチックウォリアー、カーインライジングと並び、ぬいぐるみなどのグッズが売られている。距離適性の幅が広く、今年は10、12FのG1を優勝。今回は連覇の懸かる香港マイルに挑む。鞍上のパートンは「どんな走りもできるし、乗っていて非常に楽しい馬。世界中から馬が集まったここは層が厚く、非常にレベルの高い一戦となる」と警戒心を強めていた。