明日12月14日16時5分放送の『菊池風磨のスポーツキングダム2025』（カンテレ・フジテレビ系）より、MCを務める菊池風磨から見どころコメントが到着した。【写真】真剣な表情でVTRを見る菊池風磨「こんな勝負見たことない！」をコンセプトに、さまざまなトップアスリートが「競技の垣根を超えた真剣勝負」に挑み、持ち前のフィジカルやテクニックを駆使しながら、スポーツの魅力や醍醐味（だいごみ）を伝える同番組。“ありえな