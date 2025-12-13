巨人の田中瑛斗投手（２６）が１２日、昨年の自身と同じく現役ドラフトで日本ハムから加入する松浦慶斗投手（２２）に“ありのままのススメ”を説いた。４歳下の左腕へ「野球をやるという根本は一緒。僕も北浦も、郡さんも（松本）剛さんもいるし、ファイターズ（出身の）人も多い。何も気にせずに入ってきたらいい」とエールを送った。松浦は１８６センチ、１０３キロの巨体を持つ最速１５５キロの本格派。プロ通算６登板で０