日中関係が卓球会場にも波及、張本の中国語が変えた空気卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズが香港で開幕した。日中関係の緊張が影響し、先立って中国・成都で開催された卓球混合団体ワールドカップ（W杯）では観客の激しいブーイングを受けた張本智和（トヨタ自動車）は11日、男子シングルス1回戦でシモン・ゴジ（フランス）に4-2で勝利。その後中国語であいさつする場面もあった。中国メディアは日中選手の真の関係