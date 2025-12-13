俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、プライベート姿をアップした。１３日までにインスタグラムのストーリーズで「美味（おい）しい焼肉に連れて行ってくれましためぐ様」とコメント。元バレーボール女子日本代表で、昨年１２月に第１子を出産した栗原恵さんとの２ショットを投稿した。路上でピースし、栗原さんも自身のストーリーズで「ここみちゃん幸せ時間をありがとう明