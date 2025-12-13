マーリンズが１２日（日本時間１３日）、レイズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたクリストファー・モレル内野手とメジャー契約に合意したと、米複数メディアが伝えた。ただし、条件などは明らかになっていない。まだ２６歳のモレルは鈴木誠也らとチームメートだったカブス時代の２０２３年に２６本塁打を放ったが、翌２０２４年シーズン途中にレイズに移籍。それでも２球団で２１本塁打を放っていた。しかし、今季は