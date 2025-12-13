九州産アンヘリータスは最内1番をゲット。吉村師は「この枠ならある程度、ポジションを取りながら進めることになると思う」と思い描く。金曜朝は坂路を軽快に駆け上がった。「カイバもしっかり食べているし、いい状態で出走できる。癖がないので初騎乗のジョッキー（ジェルー）でも大丈夫。いい競馬を期待したい」と力を込めた。