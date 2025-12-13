13分の7の抽選を突破したレディーゴールは1枠2番に決まった。田中助手は「枠に関しては入ったところで頑張ります」と松若の手綱さばきに託す。金曜朝は角馬場からCWコースで体をほぐした。「追い切り後も雰囲気は変わらず順調ですよ。カイバもよく食べるし、馬体増は成長分。持ち味の決め手を生かせれば」と思い描いた。