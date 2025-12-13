アルテミスS2着からの臨戦となるミツカネベネラは3番に決定。鈴木伸師は「スタートが速いし、枠はどこでもいいと思っていた。ロスなく回って最後にうまく外へ出せれば」と戦法をイメージした。12日は角馬場で運動のみ。週末の雨予報について師は「少し渋った方が得意な馬。他の馬が気にするようなら、なおいい」と歓迎した。