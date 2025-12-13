女優の加藤あい（43）が12日、都内で独健康食品ブランド「オーソモル・ビューティー」のアンバサダー就任式に出席した。同ブランドの美容ドリンクを愛飲しており「飲んだ翌朝に肌が元気になっている実感がある。自宅にストックがないと不安になるほど」と絶賛。クリスマスが近いこともあり「自分のことを後回しにしちゃう忙しいママたちに贈りたい」と話した。また、この日は43歳の誕生日で「今しかできない経験をしてひとつ