歌手の松山千春（69）が12日、東京国際フォーラム・ホールAで全国ツアーの東京公演を行った。「銀の雨」「炎」などを披露。伸びやかな歌声で会場を包み込むと、約5000人を前に軽妙なトークを繰り広げた。「高市総理は好きですよ。ただ、あの笑顔にはついていけません。笑えば偉いってもんじゃないから、たまらんな」と、高市早苗首相に毒づく場面も。途中、地震で会場が揺れたが「変にあたふたしてもしょうがないべや。揺れ