アランカールは金曜朝、角馬場から坂路を駆け上がり、ゲートを確認。斉藤崇師は「坂路を上がった後、少しテンションが高かったけど動きは良かった」とうなずく。枠は内めの4番。「出遅れて後ろから運ぶ形になると思う。枠はどこでも良かった。加速してからのスピードは凄い。能力の高さに期待したい」とG1初制覇を目指す。