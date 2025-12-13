阪神は１２日、小幡竜平内野手（２５）が一般女性と結婚したと発表した。小幡は今季、自己最多８９試合に出場し、打率・２２３、５本塁打、１７打点、６盗塁をマーク。高卒７年目で飛躍を遂げ、発表に至った。「このたび、かねてお付き合いしていた方とシーズン中に入籍していましたことをご報告します。陰で支えてくれた妻のおかげで、２０２５シーズンを戦い抜けたと感謝しています」。今季はケガで悔しい離脱もあったが、