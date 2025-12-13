阪神・掛布雅之ＯＢ会長（７０）の「野球殿堂入りを祝う会」が１２日、大阪市内のホテルで開催された。プライベートで親交のある関係者や粟井球団社長ら２００人が出席。元巨人・江川卓氏（７０）とのトークショーも行って、「５０年近い付き合い。マウンドとバッターボックスですごく正直な勝負をしてたんじゃないですかね。だから分かり合える部分があった」とライバル関係を超越した“友情”をにじませた。１９７９年７月７