ギャラボーグは3枠5番に決まった。吉松助手は「前の方で競馬をすると思うので極端に外枠でなくて良かったです」と安堵（あんど）の表情。金曜朝は坂路で汗を流した。「今週はサラッと調整したので落ち着いている。今朝もテンションが上がることなく、スムーズに動けていた。放牧に出して精神面が成長している」と目を細めた。