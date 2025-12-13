2度目の栗東滞在で調整中の関東馬アルバンヌは角馬場からBコース（ダート）で調整した。穂苅助手は「今週に入って落ち着いてきた。カイバもしっかり食べて、状態は変わらず良さそう」と順調をアピール。偶数の6番枠からスタートする。「どこに入っても大丈夫だと思っていたが、いい枠。流れに乗って運べれば」とイメージした。