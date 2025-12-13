新馬、1勝クラスを連勝中のマーゴットラヴミーは4枠7番に決定。小林師は「与えられた枠でやるだけ」としながら「自分のリズムで行った方がコントロールが利くタイプ」と分析する。金曜朝は坂路で、しまいをサッと伸ばした。「変に高ぶることもなく、元気いっぱい。カイバもしっかり食べて前走以上の状態」と太鼓判を押した。