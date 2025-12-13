未勝利→赤松賞を連勝中のヒズマスターピースは8番。同じ先行脚質のマーゴットラヴミーが隣の7番に入ったが、国枝師は「無理くり行かなきゃいけない馬じゃないし、競ったりしなければ」と涼しい顔。12日は坂路1本（4F64秒5）を軽快に登坂。指揮官は「重要なのはムキになって走らないこと」と、折り合いをポイントに挙げた。