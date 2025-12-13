「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也と団体内統一戦を行う同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝が１２日、都内で練習を公開した。レイチェル夫人が構えるミットに左ボディー、左フックを打ち込むなど軽快な動きを披露。堤に対して「経験が何より勝っている。タフな相手でも、強さを見せて勝ちたい」と誓った。元世界５階級制覇王者は