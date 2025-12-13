中京2歳S2着以来のスターアニスは9番。高野師は「与えられた枠で頑張ります」と受け入れた。金曜朝は坂路で程良い気合乗り。木曜に発表された480キロの体重については「前回、競馬に行く前と行った時の体重は変わらなかった。今のところ減らないタイプですが今回はどうか。数字はあまり気にしていません」と印象を伝えた。