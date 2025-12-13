イヌボウノウタゴエは朝一番で坂路入り。4F70秒6とゆったりしたペースで流した。10番に決まった枠順について西田師は「気にしていなかったが、真ん中の偶数なら悪くない。とにかくジョッキーが良いイメージで乗ってくれれば」と歓迎の様子。状態についても「ちょっとピリピリしているが良い方に捉えたい」と前向きに話した。