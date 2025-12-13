巨人の丸佳浩外野手（３６）が１２日、千葉・いすみ市の大原中学校を訪問。生徒約３４０人と保護者に講演を行い「物事の習慣化」など金言を授けた。同校の鈴木克則校長（５９）が千葉・勝浦中学校時代の３年間担任だったという縁で実現。お世話になった「克則先生」のオファーを快諾し「子ども達には）無限の可能性がある。目標を持って、そのために何をすべきか考えて行動することが大切」と語った。中学３年時は生徒会長。野